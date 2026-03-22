小泉防衛相は２２日、ドイツのボリス・ピストリウス国防相と海上自衛隊横須賀基地（神奈川県）で会談した。防衛協力を強化し、両国の安全と地域の平和と安定の確保に向け、必要な場合に日独が協議し、対応を検討することで一致した。会談で小泉氏は「地域における抑止力を高める上で、日独の協力関係の強化が極めて重要だ」と呼びかけた。ピストリウス氏は「同志国が結束を強めて行動することが今以上に重要な時期はない」と応