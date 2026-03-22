突如、元弟子を痛めつけまくる“鬼キャラ”に変貌を遂げたベテラン女子レスラー。最新の刺々しいビジュアルに多くの反響が寄せられている。【画像】キャラ変のベテラン美女、“怖すぎる”最新ビジュアルWWE女子スーパースターのナタリアが17日、自身のX（旧ツイッター）を更新。狂気のヒールキャラへ変貌を遂げた最新ビジュアルの自撮りを公開した。モノクロで捉えられたその姿は、かつての「ハート・ファミリーの誇り」を感