元大関・若嶋津の日高六男さんが、3月15日に亡くなった。69歳だった。精悍なマスクに、細身で筋肉質の体。豪快な投げを武器に2度の優勝を飾った名大関が、日本中をあっと言わせたのは1985年2月。歌手の高田みづえさんとの婚約を発表したときだった。「高田さんは当時24歳。『わたしはピアノ』『そんなヒロシに騙されて』などで大ヒットを放ち、『NHK紅白歌合戦』には7回出場。アイドルとして人気絶頂のなかでの婚約発表だったた