第９８回選抜高等学校野球大会の第４日第３試合（２２日）で長崎日大（長崎）が山梨学院（山梨）に３―５で敗れた。先発の古賀友樹投手（３年）が立ち上がり、プロ注目のスラッガー・菰田に一発を浴びるなど５失点。２回以降立ち直ったものの反撃も及ばず初戦で姿を消した。初回、先頭打者をカーブで見逃し三振に仕留めた直後、２番・菰田に強烈な一発を食らった。甘く入った初球カーブをジャストミートされると打球はあっとい