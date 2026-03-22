2015年頃から約10年以上にもわたってデアデビル役を演じているチャーリー・コックスが、デアデビルから学んだことを、子育てなど自身の生活にさえ生かしていると明かした。【動画】間もなく配信！『デアデビル：ボーン・アゲイン』シーズン2幼い頃に事故で失明するも、昼はニューヨークの弁護士マット・マードックとして正義を追求し、夜はデアデビルとして法では裁けない裏社会と戦う男を演じているチャーリー。そんな彼