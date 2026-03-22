◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第８節川崎０―５横浜ＦＭ（２２日・ＭＵＦＧ国立）横浜ＦＭは神奈川ダービーで５発大勝。１４日の千葉戦以来、２戦ぶり勝利を飾った。後半開始から出場したＭＦ天野純が２得点１アシストの活躍を見せた。一方、先制点に絡んだＭＦ遠野大弥は右アキレス腱（けん）を再び負傷したもようで、長期離脱する可能性が高くなった。＊＊＊天野は１点リードの後半８分、ＦＷクルーク