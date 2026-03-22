yonigeが3月20日(金・祝)、神奈川・Billboard Live YOKOHAMAにてビルボードライブ＜yonige “Something Blue” at Billboard Live YOKOHAMA＞を開催した。バンドにとって約1年半ぶりのビルボードライブ公演となったこの日は、3月9日にソニー・ミュージックレーベルズからのメジャー再デビューを発表して以降、初めてのワンマンライブ。彼女たちは、47都道府県を巡った全国ツアー＜Homing tour＞で何倍にも膨れ上がった筋肉を、二度