◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（２２日、ノルウェー・ビケルスン）フライングヒルによる女子個人第３２戦（ヒルサイズ＝ＨＳ２４０メートル）が行われ、２月のミラノ・コルティナ五輪で２個のメダルを手にした丸山希（北野建設）は、１７８・７点で１３位にとどまった。１回目に２００・５メートルを飛んで１３位。上位を目指した２回目は向かい風を得て２２３・５メートルの好飛躍を披露したが、風の状態が安定せず２