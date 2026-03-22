【Gibson LPB-1Les Paul Special Bass】（千葉県だァパ25歳）自分は以前1321「青春はNon-Stop!」にてG-JV-58とKB-TRANQUILを紹介してもらった者だ。あれから数年本家レスポールベースが欲しくなり、ネットや店を色々と回った。しかし本家のレスポールベースが既に生産終了している上、希少かつ高値で取引されているので中々買えずに困っていた。ところがある日、名古屋のコメ兵という店で運命の出会いを果たす。それが本機『Gi