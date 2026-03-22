シンプルコーデのアクセントになる褒められシューズが欲しいなら、デザイン性のあるローファーに注目してみて。今回は【ZARA（ザラ）】で見つけた、存在感のある「ひと癖ローファー」をご紹介。足元からコーデを格上げしてくれる一足をさっそくチェック！ デニム風素材でローファーを新鮮な雰囲気に 【ZARA】「デニムエフェクトローファー」\8,990（税