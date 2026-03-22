これは筆者のママ友Tさんから聞いた話です。娘のMちゃんが卒園を控え、だんだん元気をなくしていったときのこと。Mちゃんが感じていた不安と、それにどう向き合ったのか、Tさんがどのようにサポートしていったのか、その心の葛藤と解決の過程をご紹介します。 卒園が近づくと娘の元気がなくなってきた 3月になり、娘のMちゃんの卒園が近づくにつれて、だんだん元気がなくなっていきました。幼稚園から帰ると、いつもと違