◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（２２日、ノルウェー・ビケルスン）フライングヒルによる女子個人第３２戦（ヒルサイズ＝ＨＳ２４０メートル）が行われ、２月のミラノ・コルティナ五輪混合団体の銅メダルメンバー、高梨沙羅（クラレ）は、１７７・８点で１４位だった。緩い向かい風を得た１回目は２０３・５メートルを飛び１４位。上位を目指した２回目は、ジャンプに不利な追い風を受けながらも空中でしっかりバランス