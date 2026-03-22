Vポイント×SMBC レディス最終日国内女子ゴルフツアー・Vポイント×SMBCレディス最終日が22日、千葉・紫CCすみれC（6731ヤード、パー72）で行われ、笠りつ子（PGM）が4バーディー、2ボギーの70で回って通算3アンダーとし、約5年ぶりのツアー7勝目を飾った。首位で出た佐久間朱莉（大東建託）は2バーディー、3ボギーの73で回り、1つスコアを落として通算1アンダーの2位で大会を終えた。パットに苦しんだが、今季は優勝、2位、2位