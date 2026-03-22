ドーナル・グリーソンにとって、テイラー・スウィフトの『Opalite』ミュージックビデオ出演は、自身のキャリアにおける最高の予期せぬハイライトとなったそうだ。昨年10月に英トーク番組『グレアム・ノートン・ショー』に一緒に出演した際、ドーナルがテイラーのミュージックビデオに出たいとジョークを飛ばしたことをきっかけに、司会のグレアム、そして一