福島は藤枝相手に追い付くもPK戦で敗れたJ3福島ユナイテッドFCが、今季6敗目を喫した。福島は21日、ホームのとうスタで行われた百年構想リーグ第7節でJ2の藤枝MYFCと対戦。3-3からのPK戦3-5で敗れたものの、0-3から持ち味の攻撃サッカーで追いつき、スタンドを沸かせた。FW三浦知良（カズ）はベンチ入りしたが、2試合連続で出番はなかった。スタンドのボルテージが一気に上がった。前半は相手の猛攻を受けて0-3と一方的な展開