3D LIVE『うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE』の次回公演となる3D LIVE『うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -BEGINNING-』が開催されることが発表された。Type Daybreak／Type Daylightという公演ごとに異なる2種類のセットリストで届けられる。【画像】集めたくなる！3D LIVE『うたの☆プリンスさまっ♪ ASSHC』サントリーコラボ缶本作は、2021〜2023年に行われた「ST☆RISH」と「QUARTET NIGHT」による合同LIV