大相撲春場所千秋楽（２２日・大阪府立体育会館）――前日に３度目の優勝を決めた霧島は、琴桜にあっけなく押し出されて１２勝３敗で場所を終えたが、大関復帰を確実とした。琴桜は８場所ぶりの２桁白星。豊昇龍は豪快な掛け投げで安青錦を転がし、１１勝。安青錦は初の負け越し。高安は７勝。三賞は殊勲賞が霧島、敢闘賞は琴勝峰と藤青雲、技能賞は藤ノ川が獲得。十両は出羽ノ龍が優勝した。