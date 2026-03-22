◇オープン戦楽天６ー２巨人（2026年3月22日東京D）楽天の宗山塁内野手（23）が2試合連続で巨人とのオープン戦(東京ドーム)を欠場。球団は打撲と発表した。部位は不明。20日の同戦でスライディングした際に痛めた。大事を取り、2日連続で全体練習にも参加しなかった。ここまでオープン戦17試合に出場し、打率・250、3打点、2盗塁をマークしている。