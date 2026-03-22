俳優の大泉洋（５２）と松田龍平（４２）が２２日、探偵コンビを演じた映画「探偵はＢＡＲにいる」のシリーズ最新作制作発表会見に都内で登壇した。９年ぶりの新作のタイトルは「ＢＹＥＢＹＥＬＯＶＥ探偵はＢＡＲにいる」（１２月２５日公開）で、２人は報道陣の爆笑を誘いながら意気込みを語った。大泉は「大変久しぶりに探偵を演じさせていただいてる。懐かしくもあり、私は相変わらず探偵が好きなんだなと毎日楽しく