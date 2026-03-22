ただ「カッコいいから」じゃない近年増加傾向にある「漢字＋カタカナ」の駅名は、SNSを中心に「駅のキラキラネーム」などと呼ばれることがあります。 【由来を知りたい】これが「キラキラネーム」駅です（画像）なかでも代表例として挙げられるのが、JR山手線の高輪ゲートウェイ駅です。駅に直結する品川車両基地跡地の複合開発「高輪ゲートウェイシティ」は2026年3月28日にグランドオープン予定ですが、同駅名に決定したこと