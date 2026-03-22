飼い主さんにイタズラがバレてしまったシーポメさん。反省しているかと思いきや…想定外だったまさかの態度が話題になっているのです。 思わず笑ってしまうその光景は記事執筆時点で46万回を超えて表示されており、2万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：イタズラをした犬→『反省しているかな』と振り返ると…思っていたのと違う『まさかの態度』】 イタズラをした犬→ふと振り返ると… Xアカウント『@c