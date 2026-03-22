Instagramで話題になっているのは、男の子を守ろうとするわんこの姿。人間みたいな表情は記事執筆時点で50万回を超えて表示されており、「息子を守る母の顔」「見てたら涙出てきた」「なんという信頼関係」などのコメントの他、2万4000件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：息子を『大きな声で叱ってしまった』結果→大型犬に助けを求めて…母親に見せた『激怒の表情』】 息子を叱ったら、大型犬に助けを求めて…