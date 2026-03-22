お出かけだと思ったのに…動物病院に連れて行かれてしまった2匹のポメラニアンさん。人間不信に陥ってしまって…？まさかの立てこもってしまう光景が話題になっているのです。 大丈夫だよ…！思わず声を掛けたくなってしまうその光景は記事執筆時点で95万回を超えて表示されており、1.5万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『動物病院』に連れて行かれた犬2匹→帰宅後…まさかの『静かなる抗議』】 お出かけか