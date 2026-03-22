昭和天皇が鑑賞されたあと行方が分からなくなっていた「幻の備前焼」が、時を経て発見され、岡山県立博物館で初公開されています。 【写真を見る】行方がわからなくなっていた池田家所蔵の幻の備前焼 ”三十六歌仙置物” が発見され、岡山県立博物館で公開が始まる【岡山】 柿本人麻呂に 紀貫之平安時代の和歌の名手をモデルに、江戸時代につくられた 絵の具で色を着けた備前焼 ”彩色備前（さいしきびぜん）” の代表