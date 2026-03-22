辻希美&杉浦太陽夫妻が次男・ソラの13歳の誕生日を自身のInstagramから報告した。 （関連：【写真】辻希美&杉浦太陽夫妻、次男の誕生日を盛大に祝う） 3月21日に誕生日を迎えたソラについて、辻は「そらのお友達が来てくれて一緒にお祝いしたよ」「※詳しくはblog upしたのでよければ見てください」「賑やかなbirthdayになりました」「改めてそっちゃん…」「happy birthday」と綴り、辻・ソラ・夫の杉浦太陽とのス