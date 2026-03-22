スプリング・ジャパンは、「スプリングセール」を、3月19日午後3時から25日まで開催する。設定路線と片道運賃は、東京/成田〜広島線が2,980円から。空港施設使用料や諸税は別途必要。運賃規則は「ラッキースプリング」が適用される。搭乗期間は4月24日から6月30日まで、木・土・日曜の4月27日から5月6日までは対象外となる。セール価格での販売座席数には限りがあり、完売次第終了となる。