ウルグアイサッカー協会（AUF）とナイキ社は現地３月21日、ワールドカップに向けたウルグアイ代表の新ホーム＆アウェーユニホームを発表した。ユニホーム専門サイト『FOOTY HEADLINES』によると、勇気、不屈の精神、妥協を許さない闘志によって形作られたウルグアイサッカーのアイデンティティである「Garra Charrúa」がコンセプトとなっているという。スカイブルーのホームユニは白い襟がアクセント。一方のネイビーが