子どもたちに夢中になれることや将来の夢を見つけるきっかけにしてもらおうというイベントが、下関市で行われました。梅光学院大学で開かれた「ミエールフェス」には、およそ40の団体と企業が参加しました。この催しは子どもたちに夢中になれることや将来やってみたい仕事を見つけてもらおうと、開かれたもので子どもたちは様々な習い事や、職業体験に挑戦しました。こちらは、実際に病院で使われている「腹腔鏡」の操作が体