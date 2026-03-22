お笑いコンビ・たくろうの赤木裕さんは3月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。中学の先輩が「R-1グランプリ」で優勝したことを報告しました。【写真】M-1王者・赤木×R-1王者のツーショット！「お笑いエリート中学確定案件でいいですよね？」赤木さんは「中学の先輩が優勝しました！！！！！ すごすぎ！！！！！ めちゃくちゃおめでとうございます！！！！！ 自由と平和のパラダイス！！！！！」とつづり、1枚の写真を投稿。21日に