歴代の大河ドラマでも高視聴率をマークしている戦国時代。15世紀末から、16世紀末にかけて下克上の世となり、戦国大名が台頭。英雄豪傑が活躍する、血湧き肉躍るこの時代は、歴史好きの“歴女”ならずとも高い人気を誇っている。【結果一覧】1位は裏切り者…嫌いな戦国武将ランキングをイッキ見そこで今回は、日本全国30代から60代男女300人にアンケートを実施。嫌いな戦国武将について徹底調査を行った。群雄割拠の戦国時代を