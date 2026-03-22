◇第98回選抜高校野球大会第4日・1回戦長崎日大3―5山梨学院（2026年3月22日甲子園）長崎日大は93年以来の33年ぶり春1勝は届かなかった。打線の反撃は4点を追う7回だった。3本の安打で2死満塁として2番の鶴山虎士（とらじ＝3年）が中前に2点適時打を放った。初回に右翼の守備で失策があっただけに、「初回に自分のミスで点が入ったので、絶対何が何でもランナーを自分が還す強い気持ちで打ちました」と振り返った。反