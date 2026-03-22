ベルギーのブリュッセル空港での追悼行事で、黙とうする人々＝22日（共同）【ブリュッセル共同】ベルギーの首都ブリュッセルの空港と地下鉄で計32人が死亡し、過激派組織「イスラム国」（IS）が犯行声明を出した同時自爆テロから10年となった22日、現場や市内の慰霊碑前で追悼行事が開かれた。追悼行事にはフィリップ国王夫妻やデウェーフェル首相が参加し、事件発生時刻に合わせて黙とう。空港でのテロに巻き込まれたベアトリ