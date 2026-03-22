プロ野球は22日、各地でデーゲーム6試合が行われ、オープン戦の全ての日程が終了した。巨人と日本ハムが同率で勝率1位に。あと5日、27日にセパ両リーグがナイターで一斉開幕する。オープン戦最終戦を終えた12球団指揮官の総括コメントは以下の通り。【1位・日本ハム】新庄監督（8勝4敗3分け）開幕ローテは固まった。野手は上沢君のオープン戦の映像を見て決めたい。前日練習の雰囲気を見ながら決めるかもしれないし。開幕3