「唐津ＭＢ大賞・Ｇ２」（２２日、からつ）３号艇の古賀繁輝（３９）＝佐賀・９４期・Ａ１＝が３カドから豪快にまくって勝利。デビュー２２年目で初の特別戦タイトルを獲得した。２着は５号艇の湯川浩司（大阪）、３着は６号艇の辻栄蔵（広島）が入り、３連単は１万６６７０円（５２番人気）と波乱の決着になった。「一発勝負。一撃で決めるぞと思っていました」。迷いのない豪快弾を叩き込んで、うれしい特別戦初Ｖを達成し