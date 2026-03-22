「最強のふたり〜京都府警 特別捜査班〜」(ファミリー劇場) 温厚な人物から無慈悲な悪役まで、あらゆる役柄に圧倒的な演技力でリアリティを与える俳優・橋爪功。そして、明るく親しみやすい笑顔と安定した演技が魅力の名取裕子。そんな日本を代表する名優がW主演を務めたのが、2015年制作の連続テレビドラマシリーズ「最強のふたり〜京都府警 特別捜査班〜」だ。橋爪と名取による軽妙洒脱な演技合戦が楽しめる名作として知ら