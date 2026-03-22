俳優ハ・ジョンウの19年ぶりドラマ復帰作として期待を集めた韓国でビルオーナーになる方法』が、放送3回目にして視聴率3％台前半まで急落し、注目を集めている。3月22日、視聴率調査会社ニールセンコリアによると、3月21日に放送されたtvNドラマ『韓国でビルオーナーになる方法』の第3回は、全国有料放送世帯基準で3.1％の視聴率を記録した。【写真】ハ・ジョンウの11歳下恋人これは、前回（第2回）が記録した4.5％より1.4ポイント