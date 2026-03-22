２２日放送の日本テレビ系報道番組「真相報道バンキシャ！」（日曜・午後６時）で、３年間ニュースコーナーのキャスターを務めた伊藤遼アナウンサーの番組卒業が発表された。番組終盤のニュースコーナーでニュースを伝えた伊藤アナ。司会の桝太一アナウンサーに「伊藤遼キャスターも今日で卒業。３年半、ありがとうございました」と声をかけられると「ありがとうございました」と深々と頭を下げていた。