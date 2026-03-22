◆オープン戦広島５―５ソフトバンク（２２日・マツダスタジアム）ソフトバンク・小久保裕紀監督が試合後に秋広優人内野手の開幕２軍を通告したことを明かした。巨人から移籍２年目の２３歳はオープン戦はチームトップの３本塁打をマークしたが、一塁、外野の層の厚いチーム内競争に生き残れなかった。小久保監督は「いったファームで。去年までの達（柳町）と一緒ですけど、後からいく選手じゃないので。代打で３番手になる