LDH屈指のパフォーマンス力を誇るグループ・THE JET BOY BANGERZ（TJBB）のメンバーが、自分の“推し”をプレゼンする企画。今回登場するのは、ハウスダンスを軸に、ストイックにアクロバットを磨き続けるTJBBのアクロバット担当・SHIGETORA。負けず嫌いな性格から生まれたアクロバットへの向きあい方や、始めたきっかけ、SHIGETORA流の練習方法について語ってもらいました。さらに、新曲「HEAD UP introduced by Zeebra」の制作秘