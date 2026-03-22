◆センバツ第４日▽１回戦山梨学院５―３長崎日大（２２日・甲子園）長崎日大は中盤から互角以上の戦いを見せたが、追い上げは届かず、出場４大会連続の初戦敗退となった。初回に痛恨の５失点。平山清一郎監督は「やっぱり悔しいですね」という第一声の後に「いきなりホームランを打たれて。キーマンに挙げていた菰田選手に出鼻をくじかれてしまいました」と続けた。１死からプロ注目の二刀流・菰田陽生（３年）に特大の左