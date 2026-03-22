（C）西野亮廣／｢映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜｣製作委員会 『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』（3月27日公開）に出演する永瀬ゆずな、窪田正孝、MEGUMI、小芝風花、吉原光夫、土屋アンナ、藤森慎吾、東野幸治、錦鯉らのアフレコ風景を収めた『アフレコ特別映像』が公開された。【写真・動画】『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』 アフレコ特別映像＆新場面カット2020年に大ヒッ