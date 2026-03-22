１５日、江蘇省揚州市瘦西湖風景区の景色。（ドローンから、揚州＝新華社配信／孟徳竜）【新華社北京3月22日】中国に春が訪れている。山々が淡い黄緑色に染まり、広大な野原が色鮮やかに彩られた。枝先でさえずる小鳥、明るく咲き乱れる花々、緑に覆われた山並み、霞が漂う水面。山河には春の気配、人々の心には温もりが満ちている。１９日、江蘇省興化市千垛（せんだ）風景区を行き交う遊覧船。（ドローンから、興