スペイン発シューズブランド「CAMPER」から、人気シリーズの進化版「Peu Path＋」が登場。素足のような軽やかさとフィット感を追求し、さらに快適な履き心地へとアップデートされました。洗練されたデザインと春らしいカラー展開で、日常にもおしゃれにも取り入れやすい一足♡毎日履きたくなる新定番シューズとして注目です。 進化した“素足感覚”の履き心地 「Peu Path＋」は、人間工学