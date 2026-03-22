野球解説者の武田一浩氏（60）がWBC準々決勝の日本―ベネズエラ戦を自身のYouTube「武田一浩チャンネル」を更新。次回WBCに向けて日本が今からやるべきことを指摘した。第6回大会はこれまでにない盛り上がりを見せた。日本が優勝した第1回で投手コーチを務めた武田氏も「これだけの人気コンテンツ。第1回大会と比べても野球の国際大会になっている」と振り返った。次回、日本は世界一奪還を目指す大会になる。武田氏は「