＜大相撲三月場所＞◇千秋楽◇22日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】「脚の色」に注目が集まった入場シーン今場所15戦を全敗で終えた十両力士の姿にファンから心配の声が相次いだ。花道から登場の際の痛々しい左足の様子を受け「脚の色が…」「歩くのもやっとじゃないか」などの反響が寄せられた。十両十二枚目・剣翔（追手風）は2020年春場所で左膝前十字靱帯を部分断裂。2024年の春場所でも前十字靱帯損傷、半月板損傷など