◇第98回選抜高校野球大会第4日・1回戦大垣日大2―1近江（2026年3月22日甲子園）延長タイブレークの末に敗れた近江（滋賀）の二塁手・小森光（3年）が好守でスタンドを沸かせた。0―0の4回無死一塁から一、二塁間への強烈なゴロを横っ飛びで好捕し、一塁でアウトにした。抜ければ無死一、三塁と大垣日大の好機が広がるのを阻止。1点を争う好ゲームを演出した。「センターラインを任されているので、1球1球一歩目を切れる