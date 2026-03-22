【パリ＝上地洋実】日米など先進７か国（Ｇ７）の外相は２１日、イランによる湾岸諸国への攻撃を非難し、即時かつ無条件での攻撃停止を求める共同声明を発表した。声明は、イランの攻撃を「地域や国際社会の安全保障を脅かしている。最も強い言葉で非難する」と批判した。ホルムズ海峡については「航路と航行の安全を確保する重要性」を再確認した。Ｇ７がイランの核兵器保有に反対の立場を堅持していることを強調し、攻撃を