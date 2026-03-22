「オリックス１−０阪神」（２２日、京セラドーム大阪）オープン戦無安打と不調だったオリックスの主砲・杉本祐太郎外野手（３４）が最終戦で待望の安打を放った。二回１死からの第１打席で鮮やかな左翼線二塁打をマークし「最後に一本出て良かった」と笑った。今オープン戦は７試合、１６打席無安打とドン底だったが、それでもラオウは「去年もオープン戦で全然打てなくて、開幕してから２カ月ぐらい、結構良かったという成功