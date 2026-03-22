連休最終日の22日も穏やかな天気のところが多くなりました。桜の開花が進む中、にぎわう行楽地では子供たちのさまざまな表情が見られました。恐る恐る水の中に入って遊ぶ子供たち。神奈川・横浜市の自然公園「こどもの国」には、多くの家族連れが訪れていました。こどもの国では「春のちびっこわくわくイベント」が開催中。大きな筒形のバルーンに入って水上散歩したり、空気で膨らんだスライダーを下りたり、水かきがついたボート