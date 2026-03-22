漏電を知らせる警報が作動した柏崎刈羽原発６号機について、東京電力は22日、部品の交換が完了したことから停止していた発電と送電を再開したと発表しました。柏崎刈羽原発６号機では12日、漏電を知らせる警報が作動したことから発電と送電を停止し、原因を調査していました。その後、電気を地面に逃がすアースが損傷したことが原因で、漏電は起きていなかったことが分かりました。東京電力は部品の交換が完了し、22日午前10